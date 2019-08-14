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Супружеская пара в Англии выиграла в лотерею благодаря голодному коту

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Фото: TASS/Ina Fassbender/DPA/TASS
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Супруги из английского города Мэнсфилда графства Ноттингемшир стали миллионерами после того, как забыли купить корм для своего кота. Об этом сообщил портал UPI.

Мужчина из города Мэнсфилда английского графства Ноттингемшир вернулся с работы домой и вспомнил, что забыл купить корм для своего шестилетнего кота по кличке Шорткейк. Он поехал на местную автозаправку и приобрел там билет мгновенной лотереи.

Когда мужчина узнал, что стал обладателем главного приза в размере $1,2 млн, он так обрадовался, что второй раз забыл про еду для питомца, но коту повезло: в честь такого события дома его угостили ветчиной.

11 августа были названы 11 преимуществ жизни с кошками, а в начале июля в Сети появилась запись схватки кота и кобры.

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