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Названы 11 преимуществ жизни с кошками

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Фото: TASS/UIG
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Шведское издание Expressen назвало 11 причин, почему с котом жить лучше, чем с человеком.

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Так, первым аргументом в пользу пушистых питомцев стала их чувствительность к настроению человека. Кот может заметить волнение или грусть и подойти, чтобы его погладили, тем самым улучшая эмоциональное состояние хозяина.

На втором месте оказался сон с кошкой, с которой не придется воевать за одеяло. Помимо этого отмечается, что кошки помогают расслабиться и чувствовать себя гармонично.

Плюсом хвостатых стала и возможность повысить популярность человека в социальных сетях. По словам автора статьи, с задачей заработка лайков фото с кошками справляются куда лучше, чем фото с людьми.

Также в материале отмечается стремление кошек преподносить людям «подарки». И неважно, что таковым может оказаться пойманные воробей или мышка.

Еще одним преимуществом кошек над человеком стала самостоятельность и чистоплотность, которой зачастую не отличаются люди.

Автор также отметил, что кошки никогда ничего не скрывают и не дают вредных советов. Если им не понравился корм или то, как их гладят, они обязательно дадут это понять.

Двумя последними причинами стали чувство избранности, возникающее у человека, если кошка одаривает его любовью, и то, что им не нужно «клясться в вечной верности», поскольку хвостатые живут в среднем 15 лет.

Накануне ученые объяснили любовь кошек к жеванию растений и поеданию травы.

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