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Новым мэром Риги избран Олег Буров

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Фото: facebook.com
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Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.

Его кандидатуру поддержали 35 депутатов. За представителя партии «Для развития Латвии» Виестурса Зепса проголосовали 12 парламентариев, передает 19 августа «Интерфакс».

Рижский градоначальник Дайнис Турлайс, занявший место ушедшего в отставку Нила Ушакова, 20 июня покинул свой пост. Ранее после разговора с Турлайсом о будущем парламента столицы Латвии представители оппозиции приняли решение поднять вопрос о его отстранении с поста мэра Риги.

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