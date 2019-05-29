Прямой эфир

Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Риги Нил Ушаков официально покинул должность. Об этом он написал в Facebook в среду, 29 мая.

Высшее мэра наказание: почему отставили русского градоначальника Риги
Нил Ушаков обещает обжаловать решение в суде

«Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал десять лет. Спасибо вам!» — говорится в сообщении, к которому приложено «последнее селфи в кресле мэра Риги».

По словам Ушакова, он намерен через суд доказать, что его отстранение было противоправным. Новый градоначальник, по неофициальной информации, может быть избран уже 30 мая, передает «Интерфакс».

На прошедших в конце мая выборах Ушаков прошел в Европарламент по спискам партии «Согласие», напоминает «Газета.ру».

5 апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил Ушакова в отставку. Ему дали 30 дней на оспаривание решения министра в суде. С этого момента мэр стал рядовым депутатом городской думы, обязанности градоначальника временно исполнял Олег Буров.

Ушаков назвал решение противоправным и «принятым в бане, а не в кабинетах».

30 января в доме и рабочем кабинете Ушакова были проведены обыски, по некоторым данным, он был задержан. Сотрудники правопорядка подтвердили факт неотложных процессуальных действий, но не стали уточнять детали обыска. Позже сам Ушаков опроверг информацию о своем задержании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отстраненного мэра Риги заподозрили в нецелевом использовании бюджета
Мэр Риги назвал политическим шоу попытки распустить городскую думу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017