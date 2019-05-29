Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

Мэр Риги Нил Ушаков официально покинул должность. Об этом он написал в Facebook в среду, 29 мая.

«Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал десять лет. Спасибо вам!» — говорится в сообщении, к которому приложено «последнее селфи в кресле мэра Риги».

По словам Ушакова, он намерен через суд доказать, что его отстранение было противоправным. Новый градоначальник, по неофициальной информации, может быть избран уже 30 мая, передает «Интерфакс».

На прошедших в конце мая выборах Ушаков прошел в Европарламент по спискам партии «Согласие», напоминает «Газета.ру».

5 апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил Ушакова в отставку. Ему дали 30 дней на оспаривание решения министра в суде. С этого момента мэр стал рядовым депутатом городской думы, обязанности градоначальника временно исполнял Олег Буров.

Ушаков назвал решение противоправным и «принятым в бане, а не в кабинетах».

30 января в доме и рабочем кабинете Ушакова были проведены обыски, по некоторым данным, он был задержан. Сотрудники правопорядка подтвердили факт неотложных процессуальных действий, но не стали уточнять детали обыска. Позже сам Ушаков опроверг информацию о своем задержании.