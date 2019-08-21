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СК подтвердил факты сексуального насилия над сестрами Хачатурян

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Следственный комитет России подтвердил, что сестры Хачатурян говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Об этом в среду, 21 августа, сообщил адвокат девушек Алексей Паршин со ссылкой на полученное постановление СК.

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«Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности», — сказал адвокат «РИА Новости».

Паршин отметил, что при этом СК отказался посмертно возбуждать уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна. По его словам, причина такого решения формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого. При этом, по словам защитника, теперь факты насилия над сестрами являются доказанными.

Накануне адвокат заявил, что уголовное дело в отношении сестер может быть прекращено в ближайшее время.

14 июня девушкам было предъявлено окончательное обвинение, согласно которому им вменяется пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие уточняет, что поступок сестер был спровоцирован действиями отца. Адвокаты считают, что инцидент был необходимой обороной от насилия и издевательств, продолжавшихся несколько лет. 27 сентября 2018 года суд освободил сестер Хачатурян из СИЗО с запретом определенных действий.

Три сестры 17, 18 и 19 лет, в июле прошлого года нанесли своему 57-летнему отцу множество колото-резаных ранений. Мужчина скончался от кровопотери, а девушки были арестованы 2 августа.

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