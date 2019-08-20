Адвокат сестер Хачатурян заявил о возможном прекращении уголовного дела

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего отца, может быть прекращено в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемых Сергея Паршина.

По его словам, расследование подтвердило, что отец девочек Михаил Хачатурян систематически истязал их и подвергал сексуальному насилию.

«Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого», — сказал он.

Паршин также выразил надежду, что установленные во время расследования факты помогут доказать, что сестры действовали в рамках самообороны.

14 июня девушкам было предъявлено окончательное обвинение, согласно которому им вменяется пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие уточняет, что поступок сестер был спровоцирован действиями потерпевшего отца. Адвокаты считают, что инцидент был необходимой обороной от насилия и издевательств, продолжавшихся несколько лет. 27 сентября 2018 года суд освободил сестер Хачатурян из СИЗО с запретом определенных действий.

Три сестры 17, 18 и 19 лет в июле прошлого года нанесли своему 57-летнему отцу множество колото-резаных ранений. Мужчина скончался от кровопотери, а девушки были арестованы 2 августа.