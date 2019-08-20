Круизные теплоходы запустят между Петербургом и Новгородом

Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород пустят круизные теплоходы через Невскую Дубровку, крепость Орешек и Старую Ладогу. Ожидается, что в год они будут перевозить до 10 тыс. пассажиров.

На Ореховом острове и на Старой Ладоге уже построили причалы. Недостроенными остались пирсы в Великом Новгороде и Карелии. На строительство остановок для речного транспорта выделено 1 млрд рублей. Об этом ИА FlashNord сообщили в «Мостурфлоте».

В этом году жители и гости Петербурга уже могут добраться по воде до Старой Ладоги. К 2020-му маршрут будет расширен. Для комфортных путешествий требуется углубить дно реки Волхов.