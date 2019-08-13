Морские экскурсии начали проводить между Сочи и Туапсе

Теплоход начал курсировать между Сочи и Туапсе. Отдыхающие могут посетить морские экскурсии два раза в неделю.

Прогулки проводятся по понедельникам и пятницам. Пассажирам теплохода рассказывают об основных достопримечательностях побережья Черного моря. Протяженность прогулки составляет пять часов. Теплоход может вместить до 240 пассажиров, сообщают «Кубанские новости».

Морские перевозки стали доступны в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В 2020 году запустить туристический теплоход планируют раньше, чем в этом сезоне, — с 1 июня.