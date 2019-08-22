Купить нельзя отобрать: чем обернется для мира экспромт о покупке Гренландии

Идея Дональда Трампа о возможности покупки Гренландии поначалу выглядела всего лишь экспромтом экстравагантного политика. Однако вскоре стало понятно, что у президента США серьезные намерения. И вот уже дело дошло до открытого конфликта - Трамп отменил давно запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Свое решение он объяснил тем, что власти европейской страны пока не готовы обсуждать данный вопрос, а Фредериксен расценила предложение своего американского коллеги как шутку. Трамп добавил, что прямолинейность премьера позволила сэкономить немало средств и усилий обеим сторонам. Чем может обернуться подобная сделка для США и остального мира, разбирались «Известия».

Невропатолог Трамп и его пациенты

До того как стать президентом США, Дональд Трамп был известен в двух ипостасях: как выдающийся шоумен и как расчетливый предприниматель. Его ругают свои и чужие за отсутствие словесной грации и дипломатической изворотливости, но он продолжает действовать теми методами, какими привык за долгие годы в бизнесе и у микрофона. Трамп — не примитивный громила, как многим кажется, он опытный невропатолог, определяющий состояние пациента легким постукиванием молоточка по коленке. Наезды на Ким Чен Ына и отступления после полученного отпора, выход из ядерной сделки с Ираном, да и из ДРСМД — это всё примеры трамповой диагностики, работы по принципу «я — хозяин своего слова: захотел — дал, передумал — взял обратно». Ни в одном из перечисленных случаев имеющиеся на настоящий момент результаты нельзя считать окончательными — всё еще впереди.

Размышления вслух главы Белого дома о покупке Гренландии, по словам некоторых заокеанских экспертов, не предназначались для публики, но нечаянно утекли в прессу. Нечаянность тут, конечно, выглядит сомнительной , даже если принять во внимание последующие объяснения, что это всё не более чем теоретические выкладки. Это подтверждается и тем, что через пару дней, изучив реакцию Дании и позицию собственно гренландской администрации, Трамп прошелся по теме еще раз. После чего в некоторых изданиях появились мнения специалистов, сравнивающих эти действия с тактикой больших компаний, которые решают проглотить кого-то помельче : сначала предлагают продать бизнес, а если согласия не получают, тогда его просто отбирают.

дания Фото: Global Look Press/White House

В сентябре у президента США запланирован визит в Данию . New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, первыми из американских газет оповестившие читателей о том, что Дональд Трамп одержим идеей приобретения Гренландии и еще год назад начал строить эти планы, указав на огромные природные богатства острова, полагают: в ходе визита американский лидер сделает коммерческое предложение датскому руководству. И намекают, что нельзя исключать развития событий по плану «не хотите продать — может случиться так, что сами отдадите».

Гренландия как давняя цель

80% территории Гренландии покрыто льдом, при этом она очень богата полезными ископаемыми, такими как свинец, железо, цинк и золото. Вместе с Фарерскими островами она является частью владений датской короны и обладает высокой степенью политической автономии, имея давнюю традицию стремления к независимости.

Во время своего визита Трамп планирует встретиться с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, с королевой Маргаритой и с региональными правителями Гренландии и Фарерских островов. После публикации идеи американского президента премьер Гренландии Ким Кильсен выступил с заявлением, в котором предупредил, что ответ на предложение изначально отрицателен . «Гренландия не продается, но она открыта для торговых соглашений и сотрудничества с другими странами, включая США», — сказал он. Местные политики популяризировали в социальных сетях девиз «Гренландия не продается».

трамп Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Стоит вспомнить, что США в Гренландии утверждаться начали довольно давно. В 1943 году, спустя три года после нацистской оккупации Дании (Гренландия тогда имела статус датской колонии. — Ред.), американцы «по просьбе законного правительства страны, находящегося в изгнании», начали строить на острове авиационную базу, п араллельно подписав с изгнанниками пакт о взаимопомощи по противодействию возможной германской агрессии. Строительство базы Туле было завершено в 1951 году, она действующая — входит в систему ПРО США. Здесь установлены радары раннего обнаружения баллистических ракет, кратчайшая траектория полета которых из Европы в Северную Америку проходит как раз через Гренландию.

В 1946 году администрация Гарри Трумэна предлагала Копенгагену $100 млн за крупнейший в мире остров. Датское правительство отказало, а в 1953 году во избежание новых искушений сменило статус Гренландии с колониального на «территорию, являющуюся неотъемлемой частью Дании». Спустя годы, во время холодной войны Пентагон разработал сложный план размещения ядерных ракет в туннелях, вырытых под ледяным покровом острова, о чем не было известно Копенгагену. Проект с кодовым названием «Ледяной червь» был заброшен в 1966 году из-за технических трудностей , связанных с вечной мерзлотой.

dsc_2818 Метеорологи и климатологи пребывают в изумлении: в Гренландии наблюдается небывалое потепление. Температура достигает 4,5 градуса по Цельсию, что уже привело к таянию льдов. Какие последствия это может вызвать для глобальной экологии, говорить пока рано, но увидеть, как выглядит в июне 2019 года остров вечной мерзлоты, можно в фотогалерее «Известий» Фото: twitter.com/Steffen Olsen GettyImages-664085452 Многометровые льды у северо-западного берега Гренландии дали трещину Фото: Getty Images/Mario Tama GettyImages-174473436 Ученые карабкаются на ледник в районе Кангерлуссуака, чтобы взять пробы талой воды. Сравнение ее химического анализа с пробами из моря позволит лучше понять влияние таяния ледников на уровень Мирового океана Фото: Getty Images/Joe Raedle GettyImages-174475492 Пробы гранита, лежащего под вечным льдом, берутся при помощи самых простых инструментов Фото: Getty Images/Joe Raedle GettyImages-175634038 Этот айсберг в водах Атлантики неподалеку от города Какортока откололся от гигантского ледника Фото: Getty Images/Joe Raedle GettyImages-649438022 Установленное на леднике Петермана научное оборудование замеряет уровень солености и температуру тающего льда. Данные передаются дистанционно в лабораторию у подножия ледника Фото: Getty Images/The Washington/Whitney Shefte GettyImages-1011833800 Сами исландцы, впрочем, не теряют оптимизма. «Если все ледники растают, то у нас просто станет больше земли», — считает один из местных жителей Фото: Getty Images/Universal Images Group/REDA&CO/Martin Zwick GettyImages-1011835888 40-километровый ледяной фьорд Илулиссат внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потепление грозит гибелью этому уникальному природному памятнику Фото: Getty Images/Universal Images Group/REDA&CO/Martin Zwick GettyImages-664083124 Для исследования ледников с воздуха ученые используют специально переоборудованный Lockheed P-3 Orion, когда-то использовавшийся ВМФ США как патрульный самолет Фото: Getty Images/Mario Tama GettyImages-664085612 По мнению ученых, аномальное тепло в Арктике влияет на погоду во всем мире Фото: Getty Images/Mario Tama GettyImages-1011835954 Потепление таких масштабов обычно случается не раньше июля (а иногда и вовсе минует Гренландию) Фото: Getty Images/Universal Images Group/REDA&CO/Martin Zwick

Американская торговля недвижимостью

Белый дом имеет давнюю традицию покупки территорий. Сделки эти, как правило, мотивируются интересами бизнеса. В 1803 году США совершили так называемую Луизианскую покупку, приобретя у Франции ее владения в Северной Америке. За согласованную сторонами сумму $15 млн (с учетом выплаты процентов по кредиту Штатам покупка обошлась примерно в $22,2 млн) Вашингтон приобрел 2,1 млн кв. км земли, что составляет около 25% всей сегодняшней континентальной территории США.

Спустя шесть десятилетий, в 1867 году, американцы купили у России Аляску (1,519 млн тыс. кв. км) за $7,2 млн. В 1854 году Штаты приобрели у Мексики за $10 млн город Тусон и «некоторые прилегающие к нему районы». В 1898 году Вашингтон вынудил Испанию продать ему Филиппины за $20 млн. С этой территорией, правда, вышла накладка — в 1946 году островам удалось добиться независимости. Самая последняя покупка была сделана в 1917 году, когда правительство США приобрело Виргинские острова у Дании за $25 млн.

Были и другие попытки, самой любопытной из которых следует признать нереализованную идею купить у России Дальний Восток и Восточную Сибирь. За территорию от Енисея до Тихого океана США готовы были заплатить $3 трлн. Причем речь шла о немедленной после заключения договора купли-продажи передаче земли американцам, а вот оплачивать товар они собирались в рассрочку в течение ближайших 20 лет. Причем половину оплаты предполагалось зачесть американскими товарами.

дания Иностранная военная интервенция в России (1918–1921). Военные суда американских интервентов во Владивостоке, 1918 год Фото: РИА Новости

Кстати, попытка создания «Соединенных Штатов Сибири» в ХХ веке была не первой — в 1918 году американские войска высадились на Дальнем Востоке. Над Владивостоком развевался звездно-полосатый флаг, по улицам города маршировали американские солдаты. Янки были направлены правительством Вудро Вильсона для защиты белых от большевиков, но на самом деле занимались исключительно грабежом российских богатств — вывозили лес, золото, пушнину.

По мысли участников Антанты, сформулированной на секретном совещании в Париже в декабре 1917 года, Англия и Франция готовы были за спонсорскую помощь Соединенных Штатов в интервенции передать им в собственность часть российского Севера, Сибири и Дальнего Востока. К проекту была подключена и Япония, которой обещали Приморье. Военная активность США на российском Дальнем Востоке в 1918–1920 годах именуется в американских документах не интервенцией, естественно, а Северной экспедицией.

В настоящее время в Вашингтоне не питают иллюзий, что современная Россия согласится продать хоть пядь своей земли, так что американцы активно осваивают Украину.

Забрать Украину за долги

26 июля 2019 года, точно в день переговоров новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского со спецпредставителем администрации президента США Куртом Волкером, в The Washington Post вышла статья с броским заголовком «Украина получила экстраординарный шанс всё изменить».

Публикация выглядела фактически программным документом, предписывающим Киеву, как рассчитаться с Америкой за всё то добро, которое она сделала. Не первым, но главным пунктом этого вашингтонского ультиматума было узаконить частную торговлю землями сельхозназначения. Эта афера подавалась под соусом экономических реформ и активных мер по борьбе с коррупцией. Несложно догадаться, что в результате все самые лучшие украинские черноземы в итоге будут скуплены мощными западными компаниями, имеющими почти безграничные (по сравнению с украинскими) финансовые возможности. О таком повороте событий Пол Крейг Робертс, известный американский политолог и экс-советник в администрации Рональда Рейгана, предупреждал еще в 2015-м. Уже тогда, четыре года назад, был ясен претендент номер один на украинский чернозем — американская компания Monsanto, производящая генетически измененные семена, одно из семи крупнейших предприятий мира в сфере сельского хозяйства.

В том же ультиматуме Зеленскому предписывалось обеспечить приватизацию 3,5 тыс. государственных предприятий. Чтобы все оставшиеся эффективные компании Незалежной также ушли Западу (а точнее — за бесценок достались американцам) , а от Украины осталось одно название.

10 трлн и мировой кризис

С Гренландией всё видится сложнее. Не только потому, что эксперты уже успели посчитать приблизительную цену вопроса — $10 трлн. Но и потому, что датчане против. Впрочем, думается, что для особо непонятливых в ближайшее (скорее всего оставшееся до визита Трампа в Копенгаген) время анонимные заокеанские советники постараются обрисовать перспективы развития событий. Вариантов здесь два. Первый — вот вам 10 трлн, и про Гренландию забудьте, а если нет, то вот второй, именуемый в обиходе цветной революцией.

Неважно, какой экземпляр флоры на этот раз будет фигурировать в качестве титула операции по коренному преобразованию ситуации, важно, что методика отработана и довести революцию до нужных результатов можно: сепаратисты в Гренландии водятся в заметном количестве. Взять их лидеров на содержание Вашингтону вполне по карману. А также обеспечить им информационную поддержку с помощью проамериканских средств массовой информации и некоммерческих организаций, для которых не составит труда найти «нарушения прав человека» и поиграть словами про «кровавый режим Копенгагена». Торжество американской демократии над всеми остальными демократиями никто не отменял.

дания Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

И в заключение еще один нюанс возможной сделки. Экономический и сильно попахивающий общемировым кризисом, но зато укладывающийся в программу возвращения великости Америке. $10 трлн, предлагаемых за Гренландию, — это половина годового ВВП США. В мире, где все должны всем, а общемировая сумма государственных долгов более чем в три раза превосходит совокупный общепланетный ВВП, такие деньги не найти ни у одного МВФ. Но надо. А раз надо — их даст ФРС. И неважно, что госдолг США превышает ВВП, значит, будет напечатано необходимое количество долларов. Благо их еще в 1973 году отвязали от золота, и с тех пор они не обеспечиваются ничем, кроме как потребностью США в их количестве.