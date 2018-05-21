В МИД РФ назвали честной и взаимовыгодной сделку по продаже Аляски Россией США

Сделка между РФ и США по продаже Аляски была взаимовыгодной и честной. Об этом замдиректора историко-документального департамента МИД РФ, доктор исторических наук Артем Рудницкий заявил в ходе российско-американской международной конференции «Диалог Форт Росс — встреча в России» в понедельник, 21 мая.

«Если подытожить, я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, в последнее время о продаже Аляски начали говорить как о невыгодной мошеннической сделке для России. Однако эксперт считает, что решение о продаже земли имело под собой серьезные основания: для РФ колония была нерентабельной, а от ее продажи удалось выручить не $5 млн, как предполагалось ранее, а $7 млн, что считалось большим достижением.

Деньги от продажи Аляски пошли на благое дело, в частности на строительство железных дорог, и прикарманены эти средства не были, подчеркнул Рудницкий, пишет телеканал «Звезда».