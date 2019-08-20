Названы самые популярные музеи у московских школьников

Школьники Москвы в первой половине 2019 года чаще всего бесплатно посещали Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и Государственный музей им. А.С. Пушкина. Об этом 20 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что наибольшей популярностью у учащихся пользовался Музей космонавтики, который школьники посетили 36 967 раз. В ходе визита гости могли изучить устройство ракет-носителей и спутников, узнать об истории покорения космоса, об организации питания и жизни на орбите, познакомиться с биографиями космонавтов.

Также в числе лидеров оказался Дарвиновский музей — там побывали 30 877 раз, Пушкинский музей, который посетили 17 954 раза, а также биологический музей имени Тимирязева, где зафиксировали 17 545 посещений, пишет РИАМО.

Кроме того, дети активно посещали Музей Москвы (13 715 раз), Музей обороны Москвы (11 341 раз), «Царицыно» (10 192 раз), усадьбу Кусково (8160 раз), музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» (7623 раз), Дом Гоголя (7461 раз), пишет «Москва 24».

Всего для школьников Москвы бесплатно доступна для посещения 91 музейная площадка при предъявлении карты москвича или карты «Москвенок». По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, благодаря программе «Музеи — детям» у учащихся появилась возможность бесплатно ходить в музеи, и чаще всего они предпочитают посещать выставки во время учебного года, однако летом они тоже находят время сходить на культурные площадки, пишет «Федерально агентство новостей». Всего за первые шесть месяцев 2019 года они побывали в выставочных залах и музеях почти 295 тыс. раз.