Художественную галерею построят в Севастополе

На территории Севастополя появится государственная художественная галерея. Согласно распоряжению правительства России, устав учреждения утвердят в течение двух месяцев. Учредителем будет Министерство культуры страны. Галерея станет частью культурного комплекса на мысе Хрустальный.

Ее сотрудники будут заниматься выявление музейных предметов и коллекции, их изучением, хранением и публикацией. Музей будет временно располагаться на улице Терещенко, 12. Потом экспозицию разместят в новом здании. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В июне правительство Севастополя утвердило проект планировки и межевания территории на мысе Хрустальный. Музейно-культурный кластер с большим парком займет почти 60 га. Здания будут расположены на первой береговой линии, общая протяженность новой набережной составит 13 км.