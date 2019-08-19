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Художественную галерею построят в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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На территории Севастополя появится государственная художественная галерея. Согласно распоряжению правительства России, устав учреждения утвердят в течение двух месяцев. Учредителем будет Министерство культуры страны. Галерея станет частью культурного комплекса на мысе Хрустальный.

Ее сотрудники будут заниматься выявление музейных предметов и коллекции, их изучением, хранением и публикацией. Музей будет временно располагаться на улице Терещенко, 12. Потом экспозицию разместят в новом здании. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В июне правительство Севастополя утвердило проект планировки и межевания территории на мысе Хрустальный. Музейно-культурный кластер с большим парком займет почти 60 га. Здания будут расположены на первой береговой линии, общая протяженность новой набережной составит 13 км.

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