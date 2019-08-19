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Самое большое граффити с Гагариным появилось в Подмосковье

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Фото: Администрация Одинцовского городского округа Московской области/odin.ru
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Самое большое в России портретное граффити с изображением летчика-космонавта Юрия Гагарина появилось в подмосковном Одинцове в микрорайоне Трехгорка. Об этом сообщается на сайте Одинцовского городского округа.

Автором работы выступил итальянский художник Йорит Агоч, уточняет телеканал «Звезда». Высота граффити, нарисованного на стене многоэтажного дома № 25 на Кутузовской улице, составляет 60 м. Оно создавалось в рамках фестиваля Urban Morphogenesis «Культурный код».

Ранее Йорит Агоч уже создавал портреты известных людей, но сам художник признался, что Гагарин для него стал новой темой.

«Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей», — приводит слова Агоча телеканал «360».

Также в рамках фестиваля на фасаде другого дома на Кутузовской улице итальянский художник-сюрреалист Весод Бреро нарисовал свою возлюбленную в трех разных ракурсах: у окна, на лестничной площадке и на фоне заката.

7 августа на ВДНХ стартовал фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». Он продлится до 7 сентября.

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