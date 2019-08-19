В результате ДТП с автобусом и «КамАЗом» никто не пострадал серьезно

Пассажиры автобуса, столкнувшегося с «КамАЗом» в Ленинградской области, не получили серьезных травм. Об этом 19 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«Серьезных травм у пассажиров нет», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что с автобусом 678-го маршрута, остановившимся для высадки пассажиров на Выборгском шоссе, столкнулся «КамАЗ». Инцидент произошел в городе Сертопово Выборгского района.

В этот же день два человека погибли и двое пострадали в массовом ДТП в Тульской области, а в Челябинской области пожилой водитель и его пассажирка скончались в результате дорожной аварии.