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Двое пенсионеров погибли в ДТП в Челябинской области

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Пожилой водитель и его пассажирка скончались в результате ДТП в Челябинской области. Двое пострадавших детей доставлены в больницу.

Авария произошла на автодороге Троицк–Степное. Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с иномаркой Suzuki. 70-летний водитель отечественного автомобиля и его 67-летняя пассажирка скончались на месте. Также в «ВАЗе» находились девочки девяти и 14 лет, они доставлены в больницу. Об этом сообщает 1obl.ru.

В результате столкновения автомобиль Suzuki получил серьезные повреждения и опрокинулся, тем не менее 42-летний водитель серьезно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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