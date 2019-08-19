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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Удмуртии. Два человека погибли на месте, ребенок скончался в больнице.

Авария произошла на территории Можгинского района. По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Легковая машина столкнулась с фурой MAN. В результате происшествия автомобилист и его 36-летний пассажир скончались на месте. 12-летнюю девочку доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В правоохранительных органах уточнили, что у водителя «ВАЗа» не было водительских прав. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что рядом с Ульяновском при столкновении двух легковых автомобилей пострадали семь человек.

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