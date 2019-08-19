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Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Самарской области

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В Красноярском районе Самарской области столкнулись три автомобиля. Погибли трое человек, еще четверо, включая четырехлетнюю девочку, получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером в воскресенье, 18 августа, на 1048-м км автодороги Москва–Челябинск. Автомобиль ВАЗ-21150 под управлением мужчины 1982 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся Toyota Camry под управлением водителя 1963 года рождения. Затем Toyota столкнулась с Renault Sandero, пишет НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель Toyota и его 52-летняя пассажирка. Также смертельные травмы получил водитель «ВАЗа». Еще четверо человек получили различные телесные повреждения, в том числе четырехлетняя девочка. Ребенок был госпитализирован.

Утром 19 августа стало известно, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 34 человек — медицинская помощь потребовалась еще одному ребенку.

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