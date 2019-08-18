Семь человек пострадали в ДТП под Ульяновском

Два легковых автомобиля столкнулись в Ульяновской области. В результате ДТП пострадали семь человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Авария произошла 18 августа в 8:50 (7:50 мск). Lada Priora и ВАЗ-2109 столкнулись на 12 км трассы Ульяновск – Димитровград – Старая Майна.

По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Водительских прав у предполагаемого виновника ДТП 1991 года рождения не было, пишет ТАСС.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров Lada Priora, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ-2109. Все они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Ранее в этот день автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб в Москве. Пострадали 29 человек, 19 из них госпитализированы.