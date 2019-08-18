Прямой эфир

Семь человек пострадали в ДТП под Ульяновском

0
Фото: Улпресса/ulpressa.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два легковых автомобиля столкнулись в Ульяновской области. В результате ДТП пострадали семь человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Авария произошла 18 августа в 8:50 (7:50 мск). Lada Priora и ВАЗ-2109 столкнулись на 12 км трассы Ульяновск – Димитровград – Старая Майна.

По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Водительских прав у предполагаемого виновника ДТП 1991 года рождения не было, пишет ТАСС.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров Lada Priora, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ-2109. Все они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Ранее в этот день автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб в Москве. Пострадали 29 человек, 19 из них госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителя попавшего в ДТП в Москве автобуса c туристами штрафовали 30 раз
Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019