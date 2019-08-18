После ДТП с туристическим автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

В результате ДТП с туристическим автобусом в Москве пострадали 29 человек. 19 из них госпитализированы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Среди доставленных в больницы двое детей, передает «РИА Новости».

По информации Центра обеспечения дорожного движения (ЦОДД), в районе аварии затруднено движение в сторону центра.

Угрозы для жизней пострадавших нет.

ДТП произошло утром 18 августа на перекрестке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. Автобус с туристами из Китая свернул с дороги и врезался в фонарный столб. По словам водителя, его «подрезал» проезжавший автомобиль.