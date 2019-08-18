Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы

ДТП с участием автомобиля ГИБДД и другой машины произошло на Севастопольском проспекте в Москве. На месте происшествия скончался один полицейский, второй страж порядка пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Около 11 часов в районе дома номер 29 по Севастопольскому проспекту столкнулся автомобиль ГИБДД и другое транспортное средство», — приводит «РИА Новости» 18 августа сообщение полиции. Полицейский получил в ДТП травмы, несовместимые с жизнью, и скончался через некоторое время.

Объезд места ДТП организован через полосу встречного движения, на месте ЧП приземлялся вертолет.

Утром в воскресенье в Москве на перекрестке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы автобус с туристами из Китая свернул с дороги и врезался в фонарный столб. В результате пострадали 29 человек.