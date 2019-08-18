Прямой эфир

Водителя попавшего в ДТП в Москве автобуса c туристами штрафовали 30 раз

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель туристического автобуса, попавшего в воскресенье в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве, был 30 раз оштрафован за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом 18 августа сообщается на странице в Twitter «Московский транспорт».

В аварии по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы.

«У «автобуса» 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков ДД (дорожного движения. — Ред.)», — отмечается в сообщении.

В результате аварии с туристическим автобусом в Москве пострадали 29 человек. 19 из них госпитализированы. Автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП с автобусом в Москве попало на видео
Автобус протаранил фонарный столб в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019