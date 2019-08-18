Водителя попавшего в ДТП в Москве автобуса c туристами штрафовали 30 раз

Водитель туристического автобуса, попавшего в воскресенье в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве, был 30 раз оштрафован за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом 18 августа сообщается на странице в Twitter «Московский транспорт».

В аварии по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы.

«У «автобуса» 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков ДД (дорожного движения. — Ред.)», — отмечается в сообщении.

В результате аварии с туристическим автобусом в Москве пострадали 29 человек. 19 из них госпитализированы. Автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы.