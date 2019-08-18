Автобус протаранил фонарный столб в Москве

Туристический автобус врезался в фонарный столб в Москве. По данным сайта РЕН ТВ, пострадали 15 человек.

Инцидент произошел утром 18 августа на Шоссе Энтузиастов. В салоне находились 32 пассажира, все они являются гражданами Китая. Информацию подтвердили источники агентств «Интерфакс» и ТАСС.

По словам водителя автобуса, другой участник дорожного движения «подрезал» его на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы, из-за чего автобус протаранил столб.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города сообщает о 14 пострадавших. По информации агентства, в автобусе находились только россияне.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Более подробной информации о состоянии потерпевших нет. Обстоятельства выясняются.

17 августа в Перми автобус въехал в стену. В салоне находились 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина, еще 32 человека пострадали.