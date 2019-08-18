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В Перми число пассажиров в тяжелом состоянии после ДТП выросло до восьми

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Фото: ТАСС/Карина Бурьян
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Восемь пассажиров, госпитализированных после столкновения автобуса с бетонной стеной в Перми, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в краевом Минздраве в воскресенье.

По состоянию на 8:30 (6:30 мск) в больницах находятся 32 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней тяжести и 23 взрослых, состояние восьми из них оценивается как тяжелое.

«Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу им.Гринберга», — уточняется на сайте ведомства 18 августа.

ДТП произошло в Орджоникидзовском районе Перми: автобус въехал в стену здания на Новогайвинской улице. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 59 человек, потерял управление из-за неисправности транспортного средства.

Перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Перми, проверит прокуратура.

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