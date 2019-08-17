Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Перми

Прокуратура проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Перми. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное ведомство.

«Прокуратура проверит перевозчика на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. Будем в целом смотреть документы компании», — сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, прокуратура уже проверяла транспортную компанию в 2018 году. Тогда были выявлены нарушения. В ведомстве их назвали незначительными, не влияющими на безопасность.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что в Перми на улице Новогайвинской водитель автобуса не справился с управлением и въехал в стену. В салоне транспортного средства находились 59 человек. 32 человека, в том числе десять детей, пострадали, один погиб.

По факту происшествия краевое управление Следственного комитета России начало проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По предварительным данным, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.