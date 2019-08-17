Один человек погиб и 22 пострадали в результате ДТП с автобусом в Перми

Пятеро детей, получивших травмы в результате ДТП с автобусом в Перми, находятся в состоянии средней тяжести. Общее число пострадавших увеличилось до 22 человек, сообщает в субботу, 17 августа, ТАСС со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По словам Решетникова, пострадавшие доставлены в больницы, им оказывают медицинскую помощь в стационаре.

Также сообщается о погибшей в результате аварии женщине.

Региональное управление Следственного комитета России начало проверку по факту ДТП.

«Организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее 17 августа, ДТП произошло в Орджоникидзовском районе Перми: автобус въехал в стену здания на Новогайвинской улице. В транспортном средстве находилось порядка 50 человек.