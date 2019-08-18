Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

Министерство здравоохранения Тульской области уточнило число пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом и легковым автомобилем. Об этом говорится на сайте ведомства в субботу, 17 августа.

«В ДТП пострадали 12 человек… Госпитализировано восемь человек, из них один ребенок», — сообщили в Минздраве.

По уточненной информации, состояние пострадавших оценивается как стабильное. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Микроавтобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем в Тепло-Огаревском районе, недалеко от деревни Дегтярка, 17 августа около 17:40. В маршрутке было 18 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковой машины, выехавший на встречную полосу.