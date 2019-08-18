Прямой эфир

Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

0
Фото: 71.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство здравоохранения Тульской области уточнило число пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом и легковым автомобилем. Об этом говорится на сайте ведомства в субботу, 17 августа.

«В ДТП пострадали 12 человек… Госпитализировано восемь человек, из них один ребенок», — сообщили в Минздраве.

По уточненной информации, состояние пострадавших оценивается как стабильное. Все они получили необходимую медицинскую помощь.

Микроавтобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем в Тепло-Огаревском районе, недалеко от деревни Дегтярка, 17 августа около 17:40. В маршрутке было 18 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковой машины, выехавший на встречную полосу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Перми
Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в «новой Москве»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019