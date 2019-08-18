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ДТП с автобусом в Москве попало на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Момент ДТП с автобусом на востоке Москвы попал на камеры видеонаблюдения. Кадры аварии опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ.

Как видно на записи, перед светофором автобус съезжает с полосы вправо и врезается в фонарный столб.

Водитель автобуса ранее заявил, что его «подрезал» другой автомобиль, после чего он врезался в столб.

Источник агентства «Интерфакс» допускает, что мужчине могло стать плохо за рулем. Собеседник ТАСС заявил, что водитель мог не справиться с управлением из-за скользкой дороги.

Авария произошла утром 18 августа на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В салоне автобуса находились 32 туриста из Китая. 15 человек пострадали, восемь из них госпитализированы. О тяжести травм не сообщается.

При этом «Интерфакс» пишет, что помощь врачей потребовалась 29 пассажирам, но никто из них не был направлен в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, организована доследственная проверка.

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