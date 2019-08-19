Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае

Два человека получили смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Ставропольском крае. Предполагается, что водитель превысил скорость.

Авария произошла на трассе Александровское–Новоселицкое–Буденновск. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Accent допустил превышение скорости, потерял управление, в результате чего машина опрокинулась. Об этом сообщает NewsTracker.

В результате ДТП 66-летний водитель скончался на месте. Его 39-летняя пассажирка умерла в больнице.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ранее автомобилист неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.