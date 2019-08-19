Прямой эфир

Двое человек погибли в ДТП на трассе Москва–Челябинск в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бугурусланском районе Оренбургской области столкнулись Toyota Corolla и «УАЗ». Погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, на трассе Москва–Челябинск 46-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом» под управлением 58-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя погибли на месте. Двое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет РИА «Оренбуржье».

Известно, что за рулем иномарки находился житель Омской области, «УАЗом» управлял житель Северного района Оренбургской области.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на 1048-м км автодороги Москва–Челябинск в Самарской области столкнулись ВАЗ-21150, Toyota Camry и Renault Sandero. Погибли трое человек, еще четверо, включая четырехлетнюю девочку, получили различные травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии
Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019