Двое человек погибли в ДТП на трассе Москва–Челябинск в Оренбуржье

В Бугурусланском районе Оренбургской области столкнулись Toyota Corolla и «УАЗ». Погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, на трассе Москва–Челябинск 46-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом» под управлением 58-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя погибли на месте. Двое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет РИА «Оренбуржье».

Известно, что за рулем иномарки находился житель Омской области, «УАЗом» управлял житель Северного района Оренбургской области.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на 1048-м км автодороги Москва–Челябинск в Самарской области столкнулись ВАЗ-21150, Toyota Camry и Renault Sandero. Погибли трое человек, еще четверо, включая четырехлетнюю девочку, получили различные травмы.