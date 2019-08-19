Два человека погибли и двое пострадали в массовом ДТП в Тульской области

В Щекинском районе Тульской области столкнулись четыре легковых автомобиля. Погибли двое человек, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла в понедельник, 19 августа, на 202-м км трассы М-2. По информации регионального МЧС, после столкновения три автомобиля загорелись. Для тушения был применен ствол «СВП-600», пишет газета «Тульские известия».

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Щекинскому району. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе Москва–Челябинск в Оренбургской области столкнулись Toyota Corolla и «УАЗ». Погибли два человека, еще двое получили травмы.