Прямой эфир

Два человека пострадали в ДТП с лекговушкой и грузовиками в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Выгоничском районе Брянской области легковой Opel столкнулся с большегрузом DAF и «КамАЗом». Пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в воскресенье, 18 августа, на 29-м км трассы Брянск – Новозыбков –граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, 22-летний водитель Opel Astra наехал на бордюрный камень, столкнулся с большегрузом DAF, после чего выехал на встречку, ударился об ограждение и врезался в «КамАЗ», пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы. У его 34-летней пассажирка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом свода черепа, обеих костей голени и тела грудины. Пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на 1048-м км автодороги Москва–Челябинск в Самарской области столкнулись ВАЗ-21150, Toyota Camry и Renault Sandero. Погибли трое человек, еще четверо, включая четырехлетнюю девочку, получили различные травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в ДТП на трассе Москва–Челябинск в Оренбуржье
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019