Два человека пострадали в ДТП с лекговушкой и грузовиками в Брянской области

В Выгоничском районе Брянской области легковой Opel столкнулся с большегрузом DAF и «КамАЗом». Пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в воскресенье, 18 августа, на 29-м км трассы Брянск – Новозыбков –граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, 22-летний водитель Opel Astra наехал на бордюрный камень, столкнулся с большегрузом DAF, после чего выехал на встречку, ударился об ограждение и врезался в «КамАЗ», пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы. У его 34-летней пассажирка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом свода черепа, обеих костей голени и тела грудины. Пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на 1048-м км автодороги Москва–Челябинск в Самарской области столкнулись ВАЗ-21150, Toyota Camry и Renault Sandero. Погибли трое человек, еще четверо, включая четырехлетнюю девочку, получили различные травмы.