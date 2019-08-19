Мужчина погиб при лобовом столкновении мотоциклов в Орловской области

Два мотоцикла лоб в лоб столкнулись на автодороге в Орловской области. Один человек погиб, двое получили травмы.

Авария произошла на автодороге Сторожевое – Анахино – Брагино. Водитель мотоцикла «Урал» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с мотоциклом «ИЖ». В результате происшествия водитель второго транспортного средства скончался на месте ДТП. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Водитель мотоцикла «Урал» и его 16-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

По данным ГИБДД, у обоих мотоциклистов не было права управления транспортными средствами. Кроме того, мотоциклы не были зарегистрированы.