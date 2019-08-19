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В Ленинградской области «КамАЗ» врезался в пассажирский автобус

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Фото: vk.com/sertolovoonline
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ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «КамАЗ» произошло в Ленинградской области вечером в понедельник. По предварительной информации, среди пассажиров автобуса есть пострадавшие, сообщил источник в экстренных службах.

«На Выборгском шоссе автобус 678-го маршрута остановился для высадки пассажиров, в это время с ним столкнулся «КамАЗ», — сообщает 19 августа ТАСС. Столкновение произошло в Выборгском районе в городе Сертопово.

Накануне в результате ДТП с туристическим автобусом в Москве пострадали 29 человек. 19 из них были госпитализированы. ДТП произошло утром 18 августа на перекрестке шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы.

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