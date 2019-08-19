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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Армении

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Пассажирский самолет российского лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» в городе Гюмри на севере Армении. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.

«Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки, предназначенной для защиты фюзеляжа, при уходе на второй круг», — сказала она. По ее словам, на борту лайнера было 173 человека, никто не пострадал.

Для определения обстоятельств инцидента будет создана специальная комиссия. Следующий рейс выполнит резервный самолет авиакомпании «Победа».

Ранее в понедельник пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса во время жесткой посадки на Азорских островах в Португалии. Инцидент произошел во время приземления в аэропорту города Понта-Делгада. Количество человек на борту не уточняется. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

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