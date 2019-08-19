В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».

По информации издания, МЭР предлагает расширить трассу М7 Москва–Уфа до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Всё это позволит сократить расходы на проект с нынешних 539 млрд до 279 млрд рублей, из которых 121 млрд рублей приходится на новую дорогу.

В свою очередь Минфин предлагает потратить 120 млрд рублей на реконструкцию М7 до категории 1Б (скоростная минимум четырехполосная трасса, не имеющая одноуровневых пересечений с дорогами и пешеходными переходами).

Однако представители Минэкономразвития и Минтранса говорят, что в этом случае на реконструкцию М7 потребуется гораздо больше денег. Их оценки — 400 млрд и 449 млрд рублей соответственно.

В апреле стало известно, что «Автодор» разработал маршрут платной скоростной трассы Москва–Казань. Согласно документам, с которыми ознакомились «Известия», она пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (Нижегородская область), Канаш (Чувашия) и Шали (Татарстан). Длина участка — 729 км. Тогда сообщалось, что план строительства направлен на утверждение в правительство.