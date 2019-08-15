Прямой эфир

«Автодор» задумал сделать платной дорогу Адлер – Красная Поляна

0
Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проезд по дороге Адлер – Красная Поляна может стать платным. В «Автодоре» обсуждается вопрос передачи трассы в ведение госкомпании и введение ее платной эксплуатации.

Об этом в четверг, 15 августа, пишут «Ведомости». Как отмечает издание со ссылкой на источники в правительстве, решение может быть готово уже осенью.

«В наших планах за свой счет проведение исследования дороги и возможности введения платы на ней», — отметили в госкомпании. Бесплатная альтернатива трассе есть, напомнили в «Автодоре», не назвав сроки введения оплаты проезда. В Минтрансе также подтвердили проработку вопроса.

По словам федерального чиновника, если решение примут, то пункты взимания платы появятся на трассе до конца 2019 года.

13 августа вступил в силу закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы. Раньше для районов Крайнего Севера действовало единое правило об обязательном наличии бесплатной автодороги при строительстве рядом платной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам
Путин поручил правительству не допустить увеличения стоимости ЦКАД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019