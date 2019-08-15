«Автодор» задумал сделать платной дорогу Адлер – Красная Поляна

Проезд по дороге Адлер – Красная Поляна может стать платным. В «Автодоре» обсуждается вопрос передачи трассы в ведение госкомпании и введение ее платной эксплуатации.

Об этом в четверг, 15 августа, пишут «Ведомости». Как отмечает издание со ссылкой на источники в правительстве, решение может быть готово уже осенью.

«В наших планах за свой счет проведение исследования дороги и возможности введения платы на ней», — отметили в госкомпании. Бесплатная альтернатива трассе есть, напомнили в «Автодоре», не назвав сроки введения оплаты проезда. В Минтрансе также подтвердили проработку вопроса.

По словам федерального чиновника, если решение примут, то пункты взимания платы появятся на трассе до конца 2019 года.

13 августа вступил в силу закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы. Раньше для районов Крайнего Севера действовало единое правило об обязательном наличии бесплатной автодороги при строительстве рядом платной.