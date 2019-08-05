Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Дитрих в рамках празднования Дня железнодорожника.

По его словам, ВСМ нужна, в частности, для того, чтобы поддерживать развивающиеся территории. Также он отметил, что речь идет не только о севере и Санкт-Петербурге, но и о юге, например, Краснодаре, а также западном направлении.

В пример Дитрих привел китайскую сеть высокоскоростных магистралей. По его словам, это действительно эффективная система. Также он отметил, что реализовывать необходимо сразу ряд проектов ВСМ, пишет «РИА Новости».

28 июня стало известно, что РЖД в перспективе готова рассмотреть создание пересадочного маршрута до Хельсинки с использованием высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург.

Изначально в РЖД готовили в качестве первого российского проекта ВСМ Москва–Казань, однако в апреле стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил проект магистрали, которая свяжет столицу и Петербург. Предполагается, что на поездах ВСМ можно будет доехать из одного города в другой примерно за два часа.

Проектом ВСМ предусматривается рост пассажиропотока между Москвой и Санкт-Петербургом в три раза, до 33 млн человек, а также сокращение времени в пути до двух часов.