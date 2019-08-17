СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321

Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России 17 августа.

«На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено», — говорится в сообщении.

Информацию некоторых СМИ о мародерах опровергли и в авиакомпании «Уральские авиалинии». Перевозчик утверждает, что судно охраняется бойцами Росгвардии, а на борту работают сотрудники СК и Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Посторонние на территорию не допускаются, говорится в Instagram-аккаунте перевозчика.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение об экстренной посадке.

Лайнер сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, пишет «Газета.ру». Благодаря профессионализму пилотов пожара удалось избежать. Пострадали 55 человек. 16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, МАК сформировал комиссию по расследованию.

17 августа СМИ сообщили о работе МАК с «черными ящиками» и опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта с экипажем. Из обеих записей следует, что диспетчеры предупреждали пилотов о полетах птиц над летным полем.