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СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России 17 августа.

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«На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено», — говорится в сообщении.

Информацию некоторых СМИ о мародерах опровергли и в авиакомпании «Уральские авиалинии». Перевозчик утверждает, что судно охраняется бойцами Росгвардии, а на борту работают сотрудники СК и Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Посторонние на территорию не допускаются, говорится в Instagram-аккаунте перевозчика.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение об экстренной посадке.

Лайнер сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, пишет «Газета.ру». Благодаря профессионализму пилотов пожара удалось избежать. Пострадали 55 человек. 16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, МАК сформировал комиссию по расследованию.

17 августа СМИ сообщили о работе МАК с «черными ящиками» и опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта с экипажем. Из обеих записей следует, что диспетчеры предупреждали пилотов о полетах птиц над летным полем.

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