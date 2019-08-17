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В ДНР заявили об очередном обстреле Горловки украинскими силовиками

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские силовики вновь обстреляли окраину города Горловка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в городской администрации 17 августа, пишет «Донецкое агентство новостей»».

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«В результате обстрела поселка Зайцево по улице Брусилова,1 сгорела летняя кухня. Кроме того, по улице Рыбалко, 169 повреждены дом и хозяйственные постройки», — сообщил и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выехали на место для уточнения данных о разрушениях.

Накануне в ДНР заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Доломитное близ Горловки. 12 и 13 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли школу, многоквартирный дом и хозпостройки на окраине Горловки.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. В ДНР и ЛНР приняли соответствующие указы, однако украинские солдаты продолжают вести обстрелы и нарушать перемирие. 12 августа в самопровозглашенной республике предупредили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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