Напавший на мечеть норвежец раскрыл мотивы преступления

Подозреваемый в стрельбе в мечети близ Осло норвежец Филип Мансхаус признался в преступлении. Мужчина рассказал следователям о своих мотивах, сообщает в пятницу, 16 августа, телерадиокомпания NRK.

«Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным», — сказал прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби, цитирует «РИА Новости».

По его словам, Мансхаус рассказал следствию о мотивах содеянного и раскрыл важные детали произошедшего. Тем не менее, что именно заставило 21-летнего норвежца совершить нападение, пока не сообщается.

Инцидент произошел в субботу, 10 августа, накануне крупного исламского праздника Курбан-байрам. Одетый в униформу стрелок открыл огонь в мечети в Беруме, пригороде норвежской столицы. В результате стрельбы пострадал один человек. По словам правоохранителей, злоумышленник был настроен против иммигрантов.

15 марта похожий теракт произошел в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Австралиец Брентон Таррант расстрелял прихожан: жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.