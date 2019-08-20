Опять тройка: РФ включили в топ-3 сложных для зарубежного бизнеса стран

Россия по итогам 2018 года заняла третье место среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства, уступив Аргентине и Бразилии. Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ), с которыми ознакомились «Известия». Там порекомендовали эти правила смягчить, поскольку излишняя строгость сдерживает приток иностранных инвестиций. В Минэкономразвития не поняли, из чего исходил МВФ, делая такой вывод. Ведь в последние годы у партнеров по ВТО не было претензий по поводу торгового протекционизма. Представители министерства, а также опрошенные «Известями» эксперты считают, что курс на импортозамещение, напротив, позволил укрепить ряд значимых отраслей . К слову, по другим критериям, иллюстрирующим строгость торговой политики, РФ — одна из наиболее лояльных стран среди развивающихся рынков, полагают в МВФ.

Уровни ассимиляции

По итогам 2018 года МВФ оценил уровень требований России к локализации производства зарубежными компаниями в 15,4 балла . Это означает, что в продукции, произведенной иностранцами с учетом правил освоения местных ресурсов, доля импортных компонентов составляет 15,4%. Первое и второе места заняли соответственно Бразилия (23,9) и Аргентина (18,7) , четвертое и пятое — Индонезия (4,2) и США (3,9). Аналитики фонда рассчитывали показатель за 10 лет — с 2008 по 2018-й.

В МВФ рекомендуют России смягчить правила: их строгость препятствует притоку капитала из-за рубежа. В пресс-службе валютного фонда на просьбу «Известий» уточнить, почему там сделали такой вывод, сообщили, что «при прочих равных иностранный инвестор выберет страну с более низкими требованиями к локализации». Побочный негативный эффект таких стандартов в том, что Россия остается «за пределами глобальных цепочек поставок», добавили в МВФ.

мвф Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Минэкономразвития на просьбу «Известий» прокомментировать рейтинг и точку зрения Международного валютного фонда сообщили: необходимо понимать, из чего исходил МВФ, делая такой вывод, «из обзора МВФ этого не следует» . Требования по использованию отечественных товаров запрещены правилами ВТО, и Россия соблюдает их. И это подтверждается отсутствием претензий в последние годы к России со стороны партнеров относительно торгового протекционизма. Также в Минэке не понимают, почему требования по локализации должны препятствовать притоку иностранных инвестиций.

Справка «Известий» Главный документ, определяющий требования к локализации, — это постановление правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». В нем прописаны критерии, что считать товаром местного производства по различным сферам бизнеса. Например, оборудование для металлообработки может считаться российским лишь в том случае, если в нем не более 50% импортных комплектующих, все операции по обработке деталей для этого оборудования проводятся на территории РФ и так далее. Уровень локализации анализирует Торгово-промышленная палата, визу на ее заключении ставит Минпромторг. Если товар в значительной степени состоит из импортных комплектующих, то его продавец автоматически лишается ряда преференций при госзакупках, налоговых льгот, субсидий.

На общих основаниях

Российское законодательство не запрещает иностранным инвесторам выпускать на нашей территории продукцию, состоящую даже на 100% из импортных компонентов , пояснил управляющий директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Андрей Точин. Однако это подразумевает работу в общем режиме: без льгот и господдержки. С учетом того что в России сравнительно дорогая рабочая сила и высокие административные барьеры, инвестировать в завод без послаблений зачастую невыгодно, резюмирует он. Однако российский рынок — премиальный в ряде отраслей.

мвф Рабочий контролирует оборудование на заводе PepsiCo Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— Хотя иностранные производители и не любят делиться своими ноу-хау, им приходится это делать, чтобы не потерять деньги, — заявил Андрей Точин.

Местные требования действительно относительно высокие. Однако в последние годы правительство перешло от ограничительной политики освоения производства из местных компонентов к поощрительно й, считает старший менеджер департамента налогов и права Deloitte в СНГ Светлана Газизова. Например, с 2016 года действуют специальные инвестиционные контракты (СПИК), предполагающие льготы за повышение уровня локализации.

В автопроме, для того чтобы получить доступ к минимальной господдержке, необходимо осуществлять в РФ сварку, окраску, штамповку кузова (включая использование 70% российского металла), а также выпускать двигатель и коробку передач. Дополнительные льготы предоставляются за перенос технологий, вложения в научные разработки. Эти требования во многом позволили усовершенствовать российский автопром, уверен эксперт РАНХиГС Евгений Гущин. В конечном счете иностранцам просто стало намного выгоднее производить из местных компонентов, чем импортировать свою продукцию из-за рубежа , заключил он.

мвф Рабочие на сборочном конвейере завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Не считая локализации, среди развивающихся рынков G20 Россия — одна из наиболее лояльных к зарубежным партнерам стран по уровню торговых ограничений, следует из данных МВФ . Например, по показателю «защита торговли» у РФ — 1,2 балла (чем ниже показатель, тем меньше страна вводила новых ограничений за последние 10 лет), тогда как у Индии — 4,4, Турции — 3,1, Аргентины — 2,2, Бразилии — 1,7, Китая — 1,6. Среди развивающихся стран Россию опередили лишь Мексика (0,3), Южно-Африканская Республика (0,1) и Саудовская Аравия (0). Показатель США — 2,8.

Аналогичная ситуация сложилась и по другим критериям, демонстрирующим открытость торговой политики в последние 10 лет: импортные пошлины и налогообложение, ограничения на бестарифный ввоз продукции, простота открытия бизнеса нерезидентами, барьеры на иностранные инвестиции.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Россия заняла 31 позицию, поднявшись на четыре строчки. В 2012-м страна находилась на 120-й.