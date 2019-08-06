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Эксперт прокомментировал доклад МВФ в части влияния санкций на экономику РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Данные, которые приводит Международный валютный фонд (МВФ), по ущербу российской экономике от санкций и падения цен на нефть максимально точно отражают ситуацию, рассказал «Известиям» гендиректор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

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В своем докладе аналитики МВФ сравнили влияние санкций и цен на нефть на российскую экономику с 2014 по 2018 год, сообщило 6 августа РБК. Оказалось, что ежегодный отрицательный эффект ограничительных мер на рост российского ВВП составил в среднем 0,2 п.п. Отмечалось, что наибольший ущерб экономическому росту нанесло падение нефтяных цен.

Замедление темпов роста ВВП до 1,2% объясняется снижением стоимости нефти с одновременным снижением объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+, эффектом «высокой базы», а также следствием решений и событий предыдущих лет, сказал Ислам Назаралиев.

По его словам, высокий рост в 2,3% в прошлом году удалось достичь благодаря активной реализации проектов, связанных с чемпионатом по футболу.

«Однако на сегодняшний день прогнозируется рост российской экономики лишь в половину от мирового значения в 2,8%. Исправить ситуацию помогут структурные реформы и национальные проекты, инициированные правительством за последний год», — подчеркнул гендиректор АО «НафтаГаз».

Он добавил, что к наиболее значимым событиям относятся оздоровление банковской системы, очистка экономики от теневых операций, стимулирование развития ТОСЭР, изменения системы нефтяных доходов.

В то же время влияние этих решений в условиях давления внешних факторов станет более или менее заметно ближе к концу 2020 года, заключил эксперт.

В июне министр экономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.

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