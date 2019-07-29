Число кандидатов на пост главы МВФ сократилось до трех

Правительства стран Евросоюза рассматривают троих кандидатов на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Издание называет имена кандидатов: это экс-министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и глава центробанка Финляндии Олли Рен. Таким образом, министр экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо и действующий председатель Еврогруппы Марио Сентено выбыли из борьбы за пост главы МВФ.

Собеседник издания отметил, что страны Евросоюза хотят выдвинуть европейского кандидата как можно быстрее, поскольку опасаются конкурентов из развивающихся стран.

26 июля исполнительный совет МВФ объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации. Кандидат на этот пост займет место Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Саммит ЕС выдвинул ее кандидатуру на эту должность 2 июля.