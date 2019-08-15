Минэк прописал концепцию Zero Waste для ресторанов

Минэкономразвития (МЭР) разработало «Белую книгу индустрии гостеприимства» — руководство по ведению ресторанного бизнеса.

Как рассказал «Известиям» глава министерства Максим Орешкин, в документе остались только действительно значимые требования. Он добавил, что руководство еще ждет доработка и все требования, которые не войдут в книгу, отменят.

«Наша задача сейчас — снять требования, которые бизнес называет абсурдными, и при этом не упустить случайно те моменты, которые контрольно-надзорные органы считают критичными для безопасности», — пояснил министр.

Требования, содержащиеся в «Белой книге», будут носить обязательный характер. Орешкин подчеркнул, что документ разрабатывался совместно с рестораторами, и в него вошли правила, которые участники рынка сами посчитали важными.

«Белая книга» состоит из семи глав. Информация объединена по основным источникам рисков, которые влияют на безопасность и регулируются обязательными требованиями государства, говорится в документе.

На 200 страницах издания можно прочитать о том, как выбрать правильное помещение для ресторана, обращаться с оборудованием, работать с различными видами продуктов, управлять персоналом, взаимодействовать с потребителем и платить налоги.

Кроме того, «Белая книга» предлагает ввести безотходное производство Zero Waste — экоориентированный подход к ведению бизнеса, предполагающий ответственное и бережное отношение к природе, повышение культуры потребления.

В то же время в пресс-службе МЭР уточнили, что из пособия исключены, например, нормы о том, что зелень, не прошедшую термическую обработку, необходимо 10 минут держать в растворе из уксусной кислоты или соли.

При этом в документе есть пошаговая инструкция с картинками о том, как следует мыть руки. В частности, там говорится, что после посещения туалета, сморкания, кашля или чихания необходимо двукратное мытье рук.

Подробнее — в материале «Известий»:

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