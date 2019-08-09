В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.

По данным Следственного комитета, смерть 40-летнего капитана полиции наступила из-за огнестрельного ранения. По данным источников мужчина находился в дежурной части в нерабочее время.

Правоохранители начали проверку всех обстоятельств случившегося. На месте работают криминалисты.

1 августа сообщалось, что неизвестный напал с ножом на полицейских. Правоохранители прибыли во двор многоэтажного дома по вызову, однако мужчина оказал сопротивление и ранил одного из полицейских.