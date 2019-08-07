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Пропавшая в Греции британский астрофизик найдена мертвой

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Фото: Facebook/Natalie Christopher
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Британский астрофизик Натали Кристофер, пропавшая на острове Икария в Греции, найдена мертвой. Об этом в среду, 7 августа, сообщает телеканал ERT.

Тело 35-летней женщины было найдено в ущелье, расположенном в 1,5 км от отеля, в котором она остановилась.

Кристофер пропала 5 августа, отправившись на пробежку. По словам ее друга, в этот день она планировала уехать с острова. На следующий день после исчезновения женщины заработал ее мобильный телефон, хотя в день пропажи он был выключен.

Кроме того, в номере погибшей обнаружили следы крови, но, по словам друга, у нее было кровотечение из носа.

11 июля на греческом острове Крит в бункере времен Второй мировой войны нашли тело американского биолога Сюзанны Итон. Женщину считали пропавшей без вести со 2 июля 2019 года. По данным полицейских, ее тело обнаружили местные жители. Правоохранители не исключают тот факт, что ученую убили, поскольку ее тело было обернуто в грубую ткань.

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