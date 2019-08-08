В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг Министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен восхитился спокойствием и воспитанностью россиян, которые стоят в больших очередях для подачи документов на получение визы. Об этом в четверг, 8 августа, пишет ТАСС.

«Я вчера посетил визовый центр во второй половине дня в 14 часов и сегодня утром в 9 часов. Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», — поделился он.

Туоминен добавил, что в течение этой недели в визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге поступило очень много заявление на получение визы, что увеличило сроки рассмотрения.

31 июля стало известно, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Сейчас для получения финской визы требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.