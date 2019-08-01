СМИ сообщили о выдаче семи виз учителям Англо-Американской школы в Москве

Российский МИД в четверг, 1 августа, выдал семь из 30 запрошенных виз для учителей и сотрудников Англо-Американской школы в Москве. Об этом заявила директор учебного заведения Ронда Норрис.

Из-за невозможности приезда учителей школа пока не может подтвердить прием примерно 50 учащихся, цитирует Норрис агентство Bloomberg.

В середине июля The New York Times сообщила, что российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В материале это называлось попыткой оказывать политическое давление на Вашингтон.

МИД назвал сообщения об этом ложью. В ведомстве подчеркнули, что американская сторона скрывает факты. В частности, учителя направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.