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Финляндия опровергла ужесточение визовых правил для россиян

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В посольстве Финляндии в Москве опровергли ужесточение визовых правил для россиян. Порядок получения приводится в соответствие с требованиями Шенгенского соглашения.

«Не ужесточаем, а делаем, как у всего шенгена. Раньше Финляндия не требовала эти документы, а сейчас будет, с 1 сентября», — цитирует телеканал «360» сотрудника диппредставительства.

Ранее финская сторона просила у россиян развернутый пакет документов только в отдельных случаях, сообщает телеканал «Звезда». Теперь российские туристы будут подавать тот же пакет документов, который необходим для получения визы в другие страны Шенгенского соглашения, пишет «Федеральное агентство новостей».

К анкете, в частности, должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сказал в беседе с «Известиями», что Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.

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