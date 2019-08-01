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Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России

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Фото: Global Look Press/Harry Laub
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Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы. Об этом сообщила газета The Star.

Бесплатные визы теперь будут выдавать в аэропорту по прилету. Раньше для россиян оформление документа стоило 35-40$. Отмечается, что мера временная и будет действовать ближайшие полгода. Затем правительство проведет оценку результатов.

Такое решение власти страны приняли ради привлечения туристов после терактов, которые произошли во время празднования католической Пасхи в апреле этого года. Тогда турпоток обвалился на рекордные 70,8%.

Серия взрывов прогремела 2 апреля в отелях и католических церквях Шри-Ланки. В результате терактов погибли 359 человек, несколько сотен получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещена в России).

29 апреля сообщалось, что разведка Шри-Ланки узнала о подготовке новой серии терактов в расположенных на острове буддийских храмах.

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